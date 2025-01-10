В Киеве произошел пожар

Пожар произошел на подстанции в Киеве. Об этом со ссылкой на городское управление ГСЧС пишет ТАСС.

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По данным экстренных служб, обесточена часть Деснянского района украинской столицы.

В свою очередь киевское отделение энергохолдинга «ДТЭК» уточнило, что без света осталась часть жилых домов.

При этом сегодня в 7.46 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области и Черкасском районе Черкасской области. В самом Киеве тревогу не объявляли, сообщает РИА Новости.

ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны регулярно звучит воздушная тревога. В конце декабря 2024 года в Киеве произошло четыре мощных взрыва.