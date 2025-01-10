Пожар на ацетоновом заводе в Ленобласти локализовали

Пожар на производстве ацетона в Гатчине Ленинградской области локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом 10 января сообщается на странице правительства региона в соцсетях.

По данным властей, специалисты продолжают тушить возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

Как писала «Парламентская газета», крупный пожар в промзоне Ленобласти вспыхнул сегодня утром. Пламя охватило 1,9 тысячи «квадратов» производства.

Двухэтажное здание на Индустриальной улице тушат больше 50 сотрудников МЧС, которые используют 12 единиц техники. Причину пожара установят после ликвидации его последствий.