С Блиновской продолжат взыскивать долг

Исполнительное производство о взыскании средств с блогера Елены Блиновской не закрыто - оно все еще значится в банке исполнительных производств. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что речь идет о производстве, которое было открыто 25 ноября 2024 года на основании акта ИФНС номер 6 по Москве. Акт сообщал, что с Блиновской начали взыскание налогов и сборов, включая пени, на общую сумму более одного миллиарда 168 миллионов рублей.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 миллионов рублей.

В начале октября 2024-го появилась информация, что юристы Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), составлявший более 320 миллионов рублей. Сообщалось, что Блиновская начала уплачивать долг по НДС, превышающий 587 миллионов рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.