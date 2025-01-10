У пассажира такси в Москве нашли килограмм мефедрона

В Москве полицейские задержали 46-летнего пассажира такси с килограммом мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя такси для проверки документов и обратили внимание на пассажира — тот занервничал и стал уклоняться от ответа на вопрос о наличии при нем запрещенных предметов и веществ. Тогда на место вызвали следственно-оперативную группу.

Во время досмотра у мужчины обнаружили пакет, а в нем — четыре больших свертка с неизвестным веществом. Также 59 свертков было найдено и в его карманах. Исследование показало, что изъятое вещество содержит в своем составе мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области задержали женщину за попытку сбыта партии наркотиков.