Мужчину оштрафовали за нацистское приветствие в московском метро

В Москве суд оштрафовал россиянина Андрея Молева за нацистское приветствие в метро в Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, 1 января в 01:40 мск мужчина на станции «Китай-город» публично демонстрировал нацистскую символику, а после выкрикнул нацистское приветствие и показал такой же жест.

Мужчине вменили статью 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. В суде он признал вину. Сумма штрафа не уточняется, максимально возможный его размер по вменяемой статье составляет две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье осужденный получил еще два года колонии за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения «Арестантский уклад един» (АУЕ).