Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до семи

По последним данным, число погибших в результате бушующих в пригородах Лос-Анджелеса в Калифорнии лесных пожаров выросло до семи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу пожарной службы округа Кристин Кроули.

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По ее данным, еще две смерти подтверждены в Палисейдс. Ранее сообщалось о пяти погибших в Итоне.

Пожары на юге Калифорнии бушуют с 7 января. Число уничтоженных пламенем строений исчисляется тысячами. Недвижимости лишились многие американские знаменитости.

Местные власти выражают обеспокоенность тем, что число жертв может вырасти. Поиск людей осложняется опасными условиями, включая точечные возгорания, оборванные линии электропередач и утечки газа.