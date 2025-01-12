Стрельбу возле кафе в Сухуме запечатлела камера видеонаблюдения

Перестрелку возле кафе "Бисквит" в Сухуме — столице Абхазии — запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на улице. Ролик опубликовал Telegram-канал "Сочи Онлайн". Камера записала звук стрельбы внутри кафе, а после сняла, как из заведения вышел человек и направился к транспортному средству у входа.

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Затем к точке общепита подъехал еще один автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Судя по видеозаписи, вышедший из кафе начал стрелять по одному из них. Затем находящийся внутри кафе открыл ответный огонь. По данным Telegram-канала SHOT, трое пострадавших были госпитализированы, их не удалось спасти. Стрелявший скрылся, но был задержан.