В Ростовской области при атаке БПЛА загорелся дом и возник пожар на предприятии

В Мясниковском районе Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом, в селе Крым начался пожар на предприятии. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Пожар в частном доме возник в селе Чалтырь, также загорелись припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты.

"В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия", - написал врио губернатора, отметив, что силы ПВО отражают массированную воздушную атаку со стороны Украины.

В хуторе Крюков Куйбышевского района после падения БПЛА повреждения получили несколько строений, там выбило стекла, посечены фасады и кровля в семи жилых домах и школе.

Пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул Слюсарь. Вечером и ночью ряд беспилотников сбили в двух пригородах Воронежа. Никто из мирных граждан не пострадал.