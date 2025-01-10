В Шереметьево задержали дебошира за ложные угрозы взрыва

Сотрудники транспортной полиции задержали в столичном аэропорту Шереметьево пьяного пассажира за дебош и ложные угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

«Пассажир, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, доставлен в дежурную часть транспортной полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Дебошир, житель города Набережные Челны 1982 года рождения, направлен на медицинское освидетельствование», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Женщина не пострадала, а в багаже дебошира не нашли взрывчатки.