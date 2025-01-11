Стали известны новые обстоятельства крушения самолета в Корее

Оба черных ящика самолета Jeju Air перестали вести записи за четыре минуты до того, как судно врезалось в бетонное ограждение аэропорта 29 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта Южной Кореи.

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Тогда же перестали работать диктофоны в кабине пилота самолета.

Еще 2 января директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван заявил, что специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолета Jeju Air, в то время как на расшировку второго потребуется больше времени из-за повреждений.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

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Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.