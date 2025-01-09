Мошенники украли у москвички миллионы, представившись священником и силовиком

В Москве местная жительница доверилась лжесвященнику и потеряла более 7 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к МВД, сообщает РБК.

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По информации издания, 72-летняя москвичка регулярно посещала находящийся неподалеку от ее дома храм, где познакомилась и подружилась с протоиереем. Через какое-то время ей от имени священника написал неизвестный, который сообщил пенсионерке о якобы проверках прихожан на предмет финансирования ВСУ. Аферист сказал пожилой женщине, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ».

Лжесиловик позже позвонил москвичке и заявил, что у нее якобы открыт счет в банке, с которого идут переводы мужчине, находящемуся в розыске за терроризм. Якобы для подтверждения непричастности к преступлениям злоумышленник предложил ей пройти «верификацию наличных в Росфинмониторинге». Пенсионерка последовала всем дальнейшим инструкциям мошенников и передала курьеру имевшиеся у нее наличные в долларах, евро и рублях.

Позже пожилая москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.