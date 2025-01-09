Генконсульство прокомментировало ситуацию с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство РФ в курсе о пропавшей в турецком Стамбуле российской туристке Лауре Писаренко. Так в диппредставительстве прокомментировали ситуацию с соотечественницей, передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что 23-летняя россиянка приезжала в генконсульство, но еще до приема дипломатами проявила агрессию к охране, за что была задержана сотрудниками полиции.

«Консульское учреждение находится в контакте с её родственниками и близкими», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пропавшую в турецком Стамбуле российскую туристку Лауру Писаренко нашли спустя 10 дней.