В Улан-Удэ напали на советника мэра Давыдова

Трое молодых людей избили советника мэра Улан-Удэ Дмитрия Давыдова. Полиция задержала злоумышленников, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в Октябрьском районе Улан-Удэ. Трое хулиганов 17-18 лет после распития алкоголя направились в компьютерный клуб.

«По пути на улице Цыбикова они повстречали незнакомого мужчину. Двое из них напали на него, нанесли множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, причинив потерпевшему повреждения, опасные для жизни», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, молодые люди напали на подростка и избили его.

В СК отметили, что на нападавших заведено уголовное дело по пункту «а» ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц), и по ч.2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).

В ведомстве пояснили, что двум наиболее активным фигурантам судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.