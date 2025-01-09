В Курской области загорелась птицефабрика

В Горшеченском районе Курской области произошел пожар на территории АО «Куриное царство», входящего в группу компаний «Черкизово», сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в соцсетях.

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В результате пожара пострадал 40-летний сотрудник предприятия, получивший ожоги рук. Его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Хинштейн не подтвердил, что причиной возгорания стал удар беспилотника ВСУ. По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается возгорание электропроводки, однако окончательные выводы специалисты сделают после проведения соответствующей комиссии. Хинштейн напомнил, что ранее на этой фабрике уже происходили пожары.

Как писала «Парламентская газета», ранее Хинштейн рекомендовал жителям воздержаться от возвращения в небезопасные населенные пункты региона. Он также призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации.