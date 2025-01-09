В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина

Районный суд Зугдиди заключил под стражу двух человек, обвиняемых в убийстве гражданина России во время разбойного нападения в регионе Сванети, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

© Парламентская газета

Адвокаты обвиняемых просили освободить их под залог, но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Во время заседания один из обвиняемых, Реваз Пакелиани, заявил, что стрелял в россиянина, чтобы защитить себя.

Как писала «Парламентская газета», 5 января на ехавшую на автомобиле пару из России напали двое злоумышленников. Инцидент произошел на дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди. Сначала у россиян отняли мобильные телефоны, а затем ранили из огнестрельного оружия мужчину — Виктора Соловьева — и похитили его. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники бросили тело мужчины в реку. Женщина осталась жива. Паблики сообщали, что туристы приехали в Грузию из Тулы.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.