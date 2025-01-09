В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина
Районный суд Зугдиди заключил под стражу двух человек, обвиняемых в убийстве гражданина России во время разбойного нападения в регионе Сванети, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави 2».
Адвокаты обвиняемых просили освободить их под залог, но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Во время заседания один из обвиняемых, Реваз Пакелиани, заявил, что стрелял в россиянина, чтобы защитить себя.
Как писала «Парламентская газета», 5 января на ехавшую на автомобиле пару из России напали двое злоумышленников. Инцидент произошел на дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди. Сначала у россиян отняли мобильные телефоны, а затем ранили из огнестрельного оружия мужчину — Виктора Соловьева — и похитили его. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники бросили тело мужчины в реку. Женщина осталась жива. Паблики сообщали, что туристы приехали в Грузию из Тулы.
Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.