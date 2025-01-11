Поэт Рустем Аубакиров найден мертвым в реке в Казани

Поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мёртвым в реке в одном из районов Казани.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный МЧС. По её данным, 44-летний Аубакиров пропал в пятницу, 3 января, когда отправился на лыжную прогулку по реке Казанке.

Мужчину в течение недели искали экстренные службы и волонтёры, но найти его уже мёртвым ужалось лишь 10 января. Его тело было обнаружено в реке в 50 м от берега и на глубине 5 м.

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Как сообщили в МЧС, поэт, вероятно, не заметил промоину, которую припорошил свежий снег, и утонул.

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