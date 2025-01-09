Арестован экс-министр Ярославской области

Бывший министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра цифрового развития Ярославской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). <…> Задержанному лицу предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Королев в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.

Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным СК России по Ярославской области. По месту его жительства и работы проведены обыски.