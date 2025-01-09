В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса

В Приднестровье наблюдаются случаи гибели людей, пытающихся согреться, связанные с использованием газовых колонок и печей в условиях энергокризиса, рассказал на канале «Россия-24» глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

По его словам, наблюдаются трагические случаи гибели людей, которые пытаются согреться в условиях кризиса с энергоснабжением, передает ТАСС.

Игнатьев подчеркнул, что люди используют печи и газовые колонки, оставляя их включенными на ночь, что приводит к летальным исходам из-за угарного газа.

Он отметил, что ситуация в республике ухудшается на фоне прекращения газовых поставок, ранее поступавших транзитом через Украину.

Игнатьев выразил сожаление, что Приднестровье не получило от Кишинева предложений о помощи в решении проблемы с энергоснабжением. По его словам, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о возможной помощи со стороны Молдавии, никакой конкретной поддержки предложено не было.

Также Игнатьев добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Украине и России с просьбой о продолжении подачи газа через территорию Украины, что усугубляет кризисную ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.