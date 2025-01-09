В московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира

Двое вооруженных школьников напали на подростка прямо в вагоне московского метро.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, преступление было совершено, когда поезд следовал по Троицкой линии. Юноши начали приставать к 16-летнему попутчику. Потом один из агрессоров направил на пассажира пистолет, а второй снимал все на камеру. Потерпевшему удалось убежать, когда состав прибыл на "Новаторскую".

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Полиция установила личности нападавших, ими оказались 14-летние мальчики. Обоих с родителями доставили в отделение для разбирательства. У подростков изъят пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, по части 2 статьи 213 УК РФ. В качестве меры пресечения юношам избран запрет определенных действий.