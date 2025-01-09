Россиянина задержали за подготовку диверсии на участке Транссиба

Жителя Приамурья задержали по обвинению в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Амурской области.

Отмечается, что после совершения диверсии 39-летний россиянин планировал отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации против Вооруженных сил РФ.

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Амурчанин по собственной инициативе начал переписку с представителем украинской террористической организации, чтобы научиться минно-подрывному делу. Кроме того, диверсант приобрел компоненты, необходимые для производства самодельного взрывного устройства, добавили в УФСБ по Амурской области.

Возбуждены уголовные дела за участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической, а также за приготовление к диверсии. Жителю Приамурья грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.