В поселке художников на севере Москвы загорелось здание

Пожар произошел в реконструируемом здании на севере Москвы, сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, дом №3. Происходит загорание кровли находящегося на реконструкции двухэтажного здания", - сказали в ведомстве.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что здание административное и находится на территории поселка художников. Площадь возгорания - 100 кв. м. С горящим зданием соседствует управа района Сокол.

Площадь пожара в реконструируемом на территории поселка художников в Москве выросла до 300 кв. метров.