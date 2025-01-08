Грузоподъемный кран с водителем сорвался с 50-метровой высоты в КБР

Грузоподъёмный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье в Кабардино-Балкарии, погиб водитель.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД республики.

«В среду... в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе населённого пункта Бабугент произошёл съезд грузоподъёмного крана Sany с проезжей части дороги в обрыв глубиной около 50 метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 37-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас его тело пытаются деблокировать спасатели.

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