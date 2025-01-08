Женщина в аэропорту встала на багажную ленту и ударилась головой

В аэропорту Владикавказа пассажирка после регистрации встала на ленту для багажа, а затем ударилась головой. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Женщина планировала полететь в Москву в начале января. По неизвестной причине после сдачи багажа, она решила встать на ленту, а затем начала идти по ней вперед в сторону шторок, которые скрывают багажный отсек, однако не успела пригнуться и ударилась головой. После удара она упала на спину и лежа заехала за шторки.

Сотрудники аэропорта, сидевшие за стойкой регистрации, даже не заметили этого, пока к ним не подошел другой работник и не указал на женщину. Они остановили ленту и достали пассажирку.

Дальнейшая судьба женщины неизвестна. Представители авиагавани по поводу этой ситуации пока не дали никаких официальных комментариев, сообщает Telegram-канал.

В октябре в Тобольске в Тюменской области 51-летняя женщина, боясь опоздать на вахту, запрыгнула на сцепку вагонов поезда. Сотрудники полиции поймали безбилетницу и оштрафовали ее на две тысяч рублей.