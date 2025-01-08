Два человека пострадали из-за взрыва газа в алтайском селе

На Алтае двое мужчин пострадали из-за взрыва газа. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает НГА.

По информации издания, инцидент произошел в селе Тулой Турочакского района. Во время замены газового баллона в частном доме произошло накопление газовоздушной смеси, которая в результате взорвалась.

В инциденте пострадали два человека — мужчины в возрасте 51 и 62 лет. Обоих доставили в медицинское учреждение, их состояние оценили как удовлетворительное.

Отмечается, что взрыв не нарушил конструкции деревянного дома. Пожара удалось избежать. На месте работали восемь сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

До этого СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске. В инциденте пострадали хозяин квартиры и три его соседа.