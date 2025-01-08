Слон напал на посетителей фестиваля в Индии, ранив 17 человек

Ежегодный религиозный фестиваль в индийском штате Керала обернулся трагедией: разъяренный слон ранил по меньшей мере 17 человек. Инцидент произошел в среду вечером, сообщает Indian Express.

Очевидцы сняли на видео, как слон по имени Паккатху Срикаттан бросился на толпу. На кадрах, ставших вирусных в мировой Сети, видно, как агрессивный слон поднимает человека, раскачивает его в воздухе, а затем швыряет. Начинается хаос и паника, люди спасаются бегством.

СМИ передают, что один из раненых находится в критическом состоянии, его госпитализировали в частную больницу в Коттаккале.

Отмечается, что погонщику удалось успокоить животное только через пару часов.

Похожий инцидент произошел в марте прошлого года. Слон взбесился во время церемонии закрытия храмового фестиваля Тараккал. Животное трижды пыталось напасть на погонщика, но тому удалось убежать.

Также в прошлом году 70-летняя женщина была затоптана насмерть диким слоном в Адимали в Керале.