Выполнявший рейс из Алма-Аты в Анталью лайнер вынужденно сел в Актау
Самолет aвиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алма-Ата - Анталья, совершил вынужденную посадку в казахстанском городе Актау.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Центре бронирования и информации авиакомпании.
"Самолет aвиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау примерно в 12:25 (10:25 мск). Рейс Алма-Ата - Анталья", - сказала представитель авиакомпании.
Она не назвала причину, по которой была выполнена вынужденная посадка.
По данным издания "Орда", которое ссылается на представителей авиакомпании, вынужденная посадка произведена из-за неисправности предохранительного клапана топливной системы центрального бака.