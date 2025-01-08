Выполнявший рейс из Алма-Аты в Анталью лайнер вынужденно сел в Актау

Самолет aвиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алма-Ата - Анталья, совершил вынужденную посадку в казахстанском городе Актау.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Центре бронирования и информации авиакомпании.

"Самолет aвиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау примерно в 12:25 (10:25 мск). Рейс Алма-Ата - Анталья", - сказала представитель авиакомпании.

Она не назвала причину, по которой была выполнена вынужденная посадка.

По данным издания "Орда", которое ссылается на представителей авиакомпании, вынужденная посадка произведена из-за неисправности предохранительного клапана топливной системы центрального бака.