В Москве IT-специалист прятал в квартире более двух тысяч патронов

В Москве 35-летнего IT-специалиста задержали после обыска в его квартире. Об этом сообщает «Сапа».

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По данным Telegram-канала, в жилье мужчины нашли более двух тысяч патронов.

«Часть из них была заводского изготовления, а некоторые «умелец» снаряжал сам: в арсенале имелись патроны для пистолетов Токарева, Макарова, винтовок и обрезов», – сообщается в публикации.

Помимо этого, у IT-специалиста изъяли оружие, в том числе и три револьвера. Все они были сигнальными, но владелец самостоятельно сделал из них более опасное оружие. Подобным образом он поступил и с двумя ружьями.

На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого жителя Новосибирска задержали за незаконную продажу оружия. В жилье россиянина обнаружили 11 винтовок, пистолеты и более тысячи боеприпасов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.