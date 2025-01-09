Мошенник из онлайн-игры выманил у московской школьницы 620 тысяч рублей

Девятилетняя школьница из Москвы отдала накопления матери, попавшись на уловку мошенника, который представился известным блогером. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать четвероклассницы. Женщина сообщила, что ее дочь обманули мошенники. Выяснилось, что девятилетняя девочка в чате онлайн-игры познакомилась с неизвестным, который представился блогером.

Аферист некоторое время общался с девочкой, втерся к ней в доверие и начал психологически давить на нее. Следуя пожеланиям нового приятеля, несовершеннолетняя перевела ему со счетов родителей 230 тысяч рублей и вывела криптовалюту на 390 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребенок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.