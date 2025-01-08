Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает NBC.

Пожар возник утром 7 января в Пасифик Палисейдс. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, за несколько часов огонь распространился на площади 486 га, чему способствовали засуха и сильный ветер.

Жилой район Палисейдс, где находится резиденция Харрис, объявили зоной эвакуации. Сама вице-президент в настоящее время находится в Вашингтоне.

Как отмечает ТАСС, дом площадью 350 квадратных метров в 2012 году приобрел муж Харрис — адвокат Дуглас Эмхофф. По соседству проживают актриса Гвинет Пэлтроу и знаменитый баскетболист Леброн Джеймс. Резиденция находится в 10 минутах ходьбы от Музея Гетти. В 2024 году ее цена составляла 5 млн долларов.