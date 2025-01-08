Авиарейс из Екатеринбурга в Египет задержали более чем на девять часов

Отправление по маршруту самолета "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) задержали более чем на девять часов.

Причина устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Кольцово задержан к вылету рейс U6-1875 в Шарм-эш-Шейх авиакомпании "Уральские авиалинии". Планируемое время вылета 13:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) 8 января (должен был отправиться по расписанию в 03:25 (01:25 мск) - прим. ТАСС). Причину выясняют", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Пассажиры размещены в гостинице, им предоставлены горячее питание и напитки.

В настоящее время в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры для организации работы мобильной приемной.

В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что рейс задержан "по производственной причине". Пассажиры обеспечены всеми услугами в соответствии с правилами.