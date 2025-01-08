Авиакомпания AZAL объяснила отмену рейса в Россию

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку — Казань — Баку после закрытия воздушного пространства над Казанью из-за режима «Ковер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейс был запланирован на сегодня, 8 января. В AZAL подчеркнули, что уделяют первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов. Перевозчик продолжает следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях.

Режим «Ковер» предусматривает закрытие воздушного пространства, а также немедленный уход всех самолетов из него. Росавиация заявляла, что ограничения в Казани и соседнем Нижнекамске были сняты в 8:00 мск. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

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Напомним, что 25 декабря самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили 29. Президент Ильхам Алиев заявлял, что судно подверглось внешнему воздействию во время нахождения в воздушном пространстве РФ.