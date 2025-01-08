Режим ЧС введут в российском регионе после атаки БПЛА

В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

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Губернатор отметил, что на протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.

Также он сообщил о гибели двоих сотрудников пожарной службы МЧС и госпитализации в больницу одного специалиста.

«Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле», — отметил Бусаргин.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Повреждение получило одно из промышленных предприятий. Всего над территорией России сбили 32 украинских дрона.