Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает РИА Новости.

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"По состоянию на 08:00 8 января в общей сложности зафиксировано 515 афтершоков, в том числе 488 афтершоков магнитудой ниже 3,0, 27 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 24 – магнитудой от 3,0 до 3,9 и три – магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка", – указано в сообщении.

Землетрясение случилось утром 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сразу после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей.

Общее количество погибших в результате буйства стихии достигло 126 человек.