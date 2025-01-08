Пожар начался на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотника

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на промышленный объект в Энгельсе. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин, на предприятии зафиксированы повреждения — после атаки начался пожар.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Глава региона рассказал, что уже обсудил со специалистами ситуацию и план по ликвидации. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», — добавил Бусаргин.

Атаке также подвергся Саратов. Как сообщала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотника. 11 из них сбили над территорией Саратовской области, по четыре над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, еще два над Краснодарским краем, один на территории Волгоградской области. Еще четыре дрона уничтожили над акваторией Азовского моря.