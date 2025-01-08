Минюст США хочет отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Министерство юстиции США обратилось в апелляционный суд по федеральному округу Колумбия с просьбой отменить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В петиции содержится просьба к коллегии Апелляционного суда по округу Колумбия запретить военному судье в Гуантанамо проводить слушание в пятницу для допроса Мохаммеда о его понимании сделки», - сказано в публикации.

Речь идет о сделке, которая позволит обвиняемым в терактах избежать смертного приговора и получить пожизненное заключение. В августе министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение соглашения.

Однако военный судья постановил признать сделку действительной. Он объяснил это тем, что заключенные уже начали выполнять условия соглашения, а министр принял свое решение слишком поздно.

«Судья полковник Мэтью Н. Макколл постановил, что министр обороны Ллойд Дж. Остин III действовал слишком поздно и вышел за рамки своих полномочий», - писало NYT.

За организацию терактов 11 сентября 2001 года перед судом должны предстать Халид Шейх Мохаммед и еще четыре человека, содержащихся в Гуантанамо. Им грозит смертная казнь.