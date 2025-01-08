Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck использовал ChatGPT при подготовке

Мужчина, подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе, использовал искусственный интеллект ChatGPT для подготовки к преступлению. Об этом в ходе пресс-конференции заявил шериф местной полиции Кевин Макмахилл, сообщил телеканал NBC News.

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По данным следствия, фигурант дела с помощью ChatGPT пытался рассчитать необходимое количество взрывчатки и выяснить места продажи фейерверков. Преступление стало первым известным случаем использования ИИ для подготовки атаки, отметил Макмахилл.

Автомобиль был подорван 1 января, несколько человек получили травмы. Подозреваемый — бывший сержант спецназа США, 37-летний Мэтью Ливельсбергер, страдающий от посттравматического стрессового расстройства. По данным СМИ, у него не было личной неприязни к владельцу отела Дональду Трампу.

В компании OpenAI, создавшей ChatGPT, подчеркнули, что ИИ не предназначен для подготовки к совершению преступлений. Представитель компании заявил, что инструмент использует информацию, находящуюся в открытом доступе, и выразил сожаление по поводу инцидента.