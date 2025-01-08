Бусаргин: в Энгельсе обломки БПЛА упали на промышленный объект

В Энгельсе обломки БПЛА упали на промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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"На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", - рассказал чиновник. О каком промышленном предприятии идет речь, не уточняется, также как и масштабах причиненного ущерба и возможных пострадавших.

До этого сообщалось, что в небе над Энгельсом в Саратовской области произошла серия взрывов. 8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. В области локально работают системы оповещения. Бусаргин подчеркнул, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность. 21 декабря для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.