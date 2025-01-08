Таможня Молдавии обезвредила взрывоопасный предмет в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости со сссылкой насообщение таможенной службы Молдавии. Потенциально взрывоопасный предмет был обнаружен при обработке почтовых отправлений.

"При обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как имеющий компоненты взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Подозрительный предмет исследовали сотрудники Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. До этого аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Пресс-секретарь главного инспектора пограничной полиции (IGPF) Молдавии Раиса Новички заявила, что в результате предупреждения аэропорт был эвакуирован.

Сотрудники ведомства провели необходимые проверки для обеспечения безопасности. Позднее представители IGPF заявили, что тревога о бомбе была ложной, на территории аэропорта не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, деятельность воздушной гавани была восстановлена.