Мазут с потерпевших крушение танкеров дошел до Евпатории

На побережье Евпатории на западе Крыма специалисты обнаружили единичные мазутные пятна, рассказал глава городской администрации Александр Юрьев. Об этом пишет РБК.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». После ЧП в море в больших количествах попали нефтепродукты.

«Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», — отметил Юрьев.

Чиновник пояснил, что лично «объехал всю береговую линию, пляжи». Он добавил, что ситуация меняется постоянно, в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Юрьев заметил, что волонтеры и спасатели ведут работы не только по очистке пляжей, но и по спасению птиц. Он уточнил, что испачканных мазутом пернатых отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов «Тайган».