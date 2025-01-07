Подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции

На горнолыжном курорте Эрджиес (турецкая провинция Кайсери) погиб 15-летний турист из России. Об этом сообщает газета Milliyet.

По данным Milliyet, российский подросток получил травмы, упав на склоне во время катания на лыжах вне трассы. Его госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

В декабре 16-летний россиянин попал в реанимацию после ДТП на Бали. Подросток пострадал в дорожной аварии с мотоциклом, позже его эвакуировали в Россию.

В ночь на 1 января 20-летний турист из Донецка попал в аварию на Бали. Он перенес операцию и был введен в искусственную кому. Близкие молодого человека рассказали журналистам, что местные клиники отказывались оказать ему экстренную помощь без предоплаты.