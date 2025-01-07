Подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции

На горнолыжном курорте Эрджиес (турецкая провинция Кайсери) погиб 15-летний турист из России. Об этом сообщает газета Milliyet.

Подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции
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По данным Milliyet, российский подросток получил травмы, упав на склоне во время катания на лыжах вне трассы. Его госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

В декабре 16-летний россиянин попал в реанимацию после ДТП на Бали. Подросток пострадал в дорожной аварии с мотоциклом, позже его эвакуировали в Россию.

В ночь на 1 января 20-летний турист из Донецка попал в аварию на Бали. Он перенес операцию и был введен в искусственную кому. Близкие молодого человека рассказали журналистам, что местные клиники отказывались оказать ему экстренную помощь без предоплаты.

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