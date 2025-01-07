Убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьев в свои 38 лет был успешным предпринимателем. Об этом друг погибшего Евгений рассказал изданию tula.aif.ru.

По его словам, они с Виктором работали вместе. Соловьев был трудолюбивым и ответственным человеком, подчеркнул Евгений.

«На работе могли засиживаться до 5 утра. Было мало времени в сутках, чтобы всё обсудить. Планы были грандиозные», — вспоминает он.

Последний раз они виделись вечером 31 декабря, в канун Нового года они поздравили друг друга и обсудили планы на будущее.

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Виктор Соловьев приехал в страну вместе со своей спутницей, в ночь с 4 на 5 января пара отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути их остановили двое неизвестных, они забрали у россиян телефоны, после чего ранили мужчину, а девушку попытались похитить.

В итоге нападавшие бросили туристку и автомобиль пары и скрылись вместе с Соловьевым. Они уже задержаны, им грозит пожизненное заключение.