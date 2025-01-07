В Германии задержали удерживавшего заложника в банке мужчину

Полиция задержала злоумышленника, удерживавшего в заложниках женщину в отделении банка Volksbank в немецкой общине Римбах (федеральная земля Гессен) на западе ФРГ. Об этом сообщило в X полицейское управление Южного Гессена.

Женщина не пострадала. Операция правоохранительных органов завершена, другие подробности пока не приводятся.

Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка около 10:00 мск и, будучи вооруженным ножом, удерживал там в заложниках женщину. Чего требовал злоумышленник, не сообщается.