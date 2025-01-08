Суд конфисковал у экс-главы Пензенской области Белозерцева 18 наручных часов

Суд Пензы передал в доход государства 18 наручных часов бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Их общая стоимость оценивается в 9,6 млн рублей. С судебными документами ознакомилось ТАСС. Также конфискованы четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей. Имущество обращено в доход государства после удовлетворения иска Генпрокуратуры России. По мнению ведомства, эти вещи были куплены Иваном Белозерцевым на доходы, полученные преступным путем.

Ранее судебные приставы открыли десять исполнительных производств в отношении Белозерцева о взыскании с него более 8,4 млрд рублей. Суд Москвы 25 января 2024 года приговорил его и экс-сенатора Бориса Шпигеля к 12 и 11 годам колонии за получение и дачу взяток соответственно. Позже Шпигеля освободили от отбывания наказания в колонии по состоянию здоровья.