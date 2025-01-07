На Сахалине жители 50 домов остались без тепла из-за аварии

В Южно-Сахалинске произошла авария на теплотрассе, в результате которой без отопления остались около 50 домов. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в своем Telegram-канале.

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Авария произошла 7 января в районе улицы Горной. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин уточнил, что вместе с отоплением в домах также пропало горячее водоснабжение. Лимаренко поручил подключить региональные службы к устранению последствий прорыва на теплотрассе. Губернатор заявил, что работы будут идти без перерывов - до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

«Главное - как можно быстрее восстановить подачу тепла и обеспечить комфорт людей. Для этого сейчас предпринимаются все необходимы меры», - заявил Лимаренко.

Ранее жители 15 домов в Мурманске на несколько часов остались без тепла и горячей воды. Причиной стала утечка на теплосети, в городе провели работы по замене участка сети.