Жителей Сахалина предупредили о надвигающемся урагане

В среду, 8 января, у побережья Охотского моря в четырех муниципалитетах Сахалинской области ожидаются ураганный ветер и волны высотой более шести метров. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

По данным сахалинского управления Росгидромета, в этот день в центральной части Охотского моря в Охинском, Ногликском, Смирныховском и Поронайском районах будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 33-38 метров в секунду, что определяется как ураган.

В администрацию указанных районов, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом направили экстренное предупреждение, отметили в ведомстве.

Спасатели посоветовали жителям и гостям региона не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от берега.

Накануне региональный главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за циклона на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах.