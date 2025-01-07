Двух безработных россиян арестовали по делу о теракте в Подмосковье

Останкинский районный суд Москвы арестовал до 28 февраля двух безработных россиян по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что 30 декабря в пригороде Москвы были сожжены две электрички. По данному факту линейное управление МВД России возбудило уголовное дело.Вечером 1 января были задержаны двое мужчин. Им предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц и попытке его осуществления и допросили.

Позднее фигурантов заключили в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге до 21 февраля арестовали троих подростков, задержанных за подготовку теракта. Двух 17-летних студентов колледжа и их 16-летнего подельника обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке теракта.