Суд изъял 18 наручных часов экс-главы Пензенской области на 9 млн рублей
Октябрьский районный суд Пензы конфисковал 18 наручных часов общей стоимостью свыше 9 млн рублей, принадлежавших бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тысячи 220 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди конфискованных часов — два изделия марки Rolex, одно из которых оценивается в 4,5 млн, а другое — в 2,5 млн рублей.
Кроме того, в доход российского государства было передано четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей Белозерцева.
По данным надзорного ведомства, данные вещи были приобретены фигурантом на доходы, полученные преступным путём.
Известно, что в отношении Белозерцева было открыто 10 исполнительных производств о взыскании с него более 8,4 млрд рублей.
Ранее судебные приставы начали конфискацию имущества, принадлежащего бывшему министру по делам открытого правительства России Михаилу Абызову.