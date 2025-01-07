Суд изъял 18 наручных часов экс-главы Пензенской области на 9 млн рублей

Октябрьский районный суд Пензы конфисковал 18 наручных часов общей стоимостью свыше 9 млн рублей, принадлежавших бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тысячи 220 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди конфискованных часов — два изделия марки Rolex, одно из которых оценивается в 4,5 млн, а другое — в 2,5 млн рублей.

Кроме того, в доход российского государства было передано четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей Белозерцева.

По данным надзорного ведомства, данные вещи были приобретены фигурантом на доходы, полученные преступным путём.

Известно, что в отношении Белозерцева было открыто 10 исполнительных производств о взыскании с него более 8,4 млрд рублей.

Ранее судебные приставы начали конфискацию имущества, принадлежащего бывшему министру по делам открытого правительства России Михаилу Абызову.