В МЧС прокомментировали взрыв газа в доме в Петрозаводске

В Петрозаводске в одной из квартир пятиэтажки произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 6 января, на улице Луначарского, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Собеседник агентства отметил, что несущие конструкции дома не разрушены.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков уточнил, что спасатели вытащили трех человек из пострадавшего подъезда. Он добавил, что на месте работают экстренные службы.