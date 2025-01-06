В Карелии под лед провалились шесть снегоходов с пассажирами

Шесть снегоходов, на которых находились 11 человек, провалились под лед озера Кончезеро в Карелии, сотрудники МЧС России доставили пострадавших на берег.

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"В Карелии под лед провалились шесть снегоходов. На озере Кончезеро вблизи туристической базы в воде оказались 11 пассажиров, из них трое детей. Все выбрались на лед самостоятельно. Сотрудники МЧС России доставили пострадавших на берег", - сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.