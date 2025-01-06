Похищенного в Грузии россиянина нашли мертвым в реке Накра

Правоохранители нашли в реке Накра тело похищенного накануне россиянина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что в воскресенье, 5 января, два преступника ограбили пару российских туристов, застрелили 38-летнего Виктора, увезли на машине тело и выбросили в воду, чтобы скрыть следы.

«Тело мужчины нашли в Местии в реке Накра», — пояснили в МВД.

В пресс-службе уточнили, что оба подозреваемых задержаны — им 38 лет и 32 года, один из них судим. Им грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.